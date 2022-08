Paradiso: «Cancellieri prospetto enorme. Immobile mi ha impressionato»

Tommaso Paradiso ha parlato sulle frequenze di Radiosei di tanti argomenti di attualità in casa Lazio

Tommaso Paradiso – cantante e noto tifoso laziale – ha parlato sulle frequenze di Radiosei di alcuni argomenti di attualità in casa Lazio.

FLAMINIO – «La società deve riunirsi con i tifosi, bisogna martellare sull’entusiasmo con un sacco di operazioni che si possono fare. Il Flaminio potrebbe diventare un museo per questa città, avere un gioiello architettonico ristrutturato, moderno, in quella posizione, collegato benissimo con i mezzi, attirerebbe il turista. Il turista non andrebbe a Pietralata, verrebbe lì al Flaminio. Si può andare lì anche senza la Lazio che gioca, diventerebbe una piccola Londra. Sarebbe più piccolo, sarebbe sempre tutto esaurito, tutti abbonati».

LAZIO BOLOGNA – «Cosa mi ha impressionato? Immobile domenica scorsa. Io Non l’ho mai vistoso, portava qualcosa che andava oltre il valore della partita. La squadra è unita, si vuole bene si è fortificata nell’animo oltre che nell’aspetto tecnico. Immobile aveva qualcosa in più, la grinta e le proteste. Non si teneva, bellissima la squadra. Non esultato così da tanto tempo, liberatorio quel 2 a 1. Mi è piaciuto anche Cancellieri, mi sembra un prospetto enorme. Mi ha dato l’idea di uno fatto e formato, grintoso».

MARCOS ANTONIO – «Vorrei vedere i nuovi acquisti all’opera, Marcos Antonio lo stiamo aspettando tutti. Cataldi ha bisogno di una mano quando si alza il livello della partita, quindi quando vai a giocare contro le big e credo che li abbiamo bisogno di più velocità».

EUROPA LEAGUE – «Solo in Italia si distinguono due competizioni, puntare una o l’altra. All’estero vanno sempre a tremila ovunque, dovremmo entrare in quella mentalità. Per competere su due fronti però devi avere due squadre titolari, preferirei concentrarmi più sul campionato perché voglio tornare in Champions. Però la squadra per l’Europa League c’è».