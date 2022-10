Di Canio attacca la Juventus: «Col Benfica fase difensiva ridicola»

Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio, ha duramente criticato la fase difensiva della Juventus nella gara di ieri sera col Benfica

Ospite negli studi di Sky, Paolo Di Canio ha parlato così della Juventus sconfitta per 4-3 dal Benfica:

«I gol presi dalla Juventus sono imbarazzanti, alcuni non sarebbero stati presi nemmeno da una squadra in Serie B. Il primo e il terzo gol sono un qualcosa di imbarazzante. Hanno l’avversario a tiro e nessuno sceglie di assorbire il movimento. La Juve è stata imbarazzante. La fase difensiva della Juventus in questa partita è stata ridicola. Rileggere la partita valutando positivamente gli ultimi 20 minuti sarebbe un grave errore per i bianconeri».