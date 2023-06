Paolillo: «Milinkovic? L’Inter dovrebbe prendere Frattesi, ecco perchè»

Paolillo, l’ex dirigente dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW riguardo il calciomercato

PAROLE – Io prenderei Frattesi per l’età, la prospettiva, l’ingaggio e per produrre un’ossatura italiana nella squadra, che è motivo di fidelizzazione. Ora come ora Frattesi ha un potenziale di crescita superiore a Milinkovic-Savic. Occhio però a un nuovo caso Bremer: bene fece l’Inter a non superare quel limite che invece fu varcato dalla Juventus. Spero che l’Inter non sia costretta a correre sul filo del rasoio anche quest’anno