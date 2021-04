Pandev: «Questi i miei tre gol più belli. Futuro? Rimarrò nel calcio»

Goran Pandev ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del Genoa: le parole dell’attaccante

Goran Pandev ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del Genoa. Nelle sue parole anche un ricordo dei tempi della Lazio. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante macedone.

TRE GOL PIU’ BELLI – «I miei gol più belli? Uno a Genova contro il Verona, a pallonetto, sotto la Gradinata Nord. Un altro con la Lazio, un Juventus-Lazio a Torino, dove ho dribblato Cannavaro, Thuram e Zebina e ho fatto gol a Buffon. E un altro in un Napoli-Juventus».

FUTURO – «E’ una bella domanda. Non lo so sinceramente. Sono indeciso su cosa fare. Sicuramente dopo la carriera voglio godermi la mia famiglia perchè ho avuto poco per stare con loro. Penso che lavorerò sempre nel calcio perchè è l’unica cosa che so fare. Il resto non lo so».