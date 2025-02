Pandev, l’aneddoto su Inzaghi: «Era allenatore già quando giocavamo alla Lazio»

L’ex attaccante della Lazio Goran Pandev ha raccontato un aneddoto interessante su Simone Inzaghi, risalente ai tempi in cui giocavano in biancoceleste

L’ex giocatore di Lazio e Inter, Goran Pandev, ha concesso un’ampia intervista ai microfoni de Il Mattino, dove ha rivelato anche un curioso aneddoto su Simone Inzaghi e che risale ai tempi in cui i due giocavano insieme in biancoceleste.

SU INZAGHI – «Abbiamo giocato insieme alla Lazio e già a quei tempi era malato di calcio: conosceva tutti i calciatori, anche quelli di serie C. Pensa al calcio 24 ore al giorno e sono contento per quello che sta riuscendo a fare. Allenatore già a quei tempi? Assolutamente sì. In campo rompeva sempre. Mi diceva «Devi fare questo movimento», oppure, «Vai in profondità. Per me è stato di grande aiuto».