Pandev: «Alla Lazio la parte migliore della mia carriera, su Lotito...»

Goran Pandev, attaccante del Parma, ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera tra cui quelli alla Lazio: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, L’ex attaccante della Lazio Goran Pandev ha ripercorso gli anni passati in biancoceleste e il rapporto con Lotito:

«Con la maglia della Lazio le gare migliori della mia carriera. Tra Preziosi e Lotito chi è il più pazzo? Non lo so, con Preziosi sono stato bene, mi ha dato l’opportunità di tornare dal Galatasaray in Italia e giocare per il Genoa che è il club più antico d’Italia con tifosi fantastici. Con Lotito è andata malissimo, Preziosi credo sia molto più bravo».