Panchina Lazio, un nome in pole per il dopo Sarri. Con tre suggestioni sullo sfondo

Panchina Lazio, c’è un nome in pole in caso di addio di Sarri a fine stagione: è Igor Tudor. Tre le suggestioni. I dettagli

Come riporta Il Messaggero, nonostante Claudio Lotito non voglia assolutamente esonerare Maurizio Sarri, tanto più a stagione in corso, è chiaro che a fine anno andranno fatte delle attente valutazioni.

Il patron della Lazio ha scartato per la successione immediata Igor Tudor ma il croato potrebbe tornare di moda in estate e sarebbe il candidato numero uno. Restano sul taccuino anche le suggestioni Conceicao, Scaloni e Simeone, tutti ex calciatori biancocelesti.