Pancaro: «La Lazio sta facendo un ottimo campionato, ma...»

L’ex giocatore della Lazio ha commentato il momento della squadra biancoceleste durante l’evento Panini Tour che si è svolto in giornata

L’ex difensore della Lazio, Giuseppe Pancaro, ha rilasciato delle dichiarazioni a margine dell’evento Panini Tour che si è svolto oggi a Roma.

LAZIO DI OGGI – La Lazio oggi? La seguo, mio figlio è un tifoso sfegatato. A oggi sta facendo un ottimo campionato, ora ho la sensazione sia un po’ stanca. La speranza è che recuperi le forze per provare a regalare una vittoria ai tifosi, compresi me e mio figlio. Secondo me in Europa League ha ancora la possibilità di poter vincere. Fosse stato per me non avrei mai lasciato la Lazio, avevo il sogno di finire lì la carriera. Ma l’ultimo anno si stava smantellando la squadra e avevo perso un po’ di stimoli, le mie prestazioni non erano all’altezza e decisero giustamente di cedermi al Milan. Scattò in me una voglia di dimostrare che non ero finito