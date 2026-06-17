Pancaro promuove Gattuso: «E’ determinato e non si tirerà indietro! Allenare la Lazio ha sempre il suo fascino»

Giuseppe Pancaro, ex difensore biancoceleste, ha commentato la decisione della Lazio di puntare su Gattuso. Le dichiarazioni

La scelta della Lazio di affidare la propria panchina a Gennaro Gattuso continua a far discutere l’ambiente biancoceleste. La decisione di puntare sul tecnico calabrese per rilanciare le ambizioni del club in un momento storico non privo di complessità ha diviso l’opinione pubblica. Tra chi ha voluto esprimere totale fiducia nel nuovo corso tecnico c’è un grande ex del passato laziale, Giuseppe Pancaro, intervenuto in esclusiva ai microfoni di TMW Radio.

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Pancaro approva la scelta di Gattuso

L’ex difensore comprende perfettamente le motivazioni che hanno spinto il mister ad accettare l’offerta capitolina. Nonostante le turbolenze, il richiamo di una piazza così blasonata resta unico. Nel corso del suo intervento, l’ex calciatore ha voluto subito sgombrare il campo dai dubbi, sottolineando come il blasone del club rimanga intatto: «Allenare la Lazio, anche in un momento così difficile, ha sempre il suo fascino. Avrei accettato anche io come Gattuso».

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Le insidie strutturali per Gennaro Gattuso alla guida della Lazio

Se l’affascinante sfida non si discute, Giuseppe Pancaro non ha nascosto le enormi difficoltà oggettive che il nuovo allenatore si troverà ad affrontare fin dai primi giorni. L’ex terzino ha analizzato lucidamente il contesto attuale, evidenziando come l’isolamento della squadra rischi di pesare come un macigno sul rendimento del gruppo: «Detto questo, sicuramente per Rino sarà molto complicato fare bene, perché per tutte le cose che stanno accadendo, a partire dallo stadio vuoto, sarà molto difficile».

Il carattere di Gennaro Gattuso è l’arma in più per la Lazio

Nonostante un quadro complessivo decisamente delicato, l’ex bandiera laziale si dice convinto che l’identità caratteriale del nuovo mister sia la medicina perfetta per curare i mali della rosa. Giuseppe Pancaro ha concluso il suo intervento radiofonico disegnando il profilo di un leader che non teme le tempeste: «Lui è una persona determinata, forse in un momento così critico lui in questa situazione non si tirerà indietro».