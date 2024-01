Palmeri: «Lo striscione con scritto Lazio M**** cela un messaggio politico, ecco perché». Le parole del giornalista

Il nostro inviato a Riyadh, Tancredi Palmeri, ha rilasciato queste dichiarazioni durante il programma SportitaliaMercato.

PAROLE– «C’erano 9mila spettatori, probabilmente 7mila. Abbiamo le immagini di alcuni tifosi sauditi del Napoli. Ma alla fine è successa una scena incredibile: dal nulla, è uscito uno striscione con scritto Lazio M****. Tutto lo stadio si aspettava, vista la rivalità, un insulto contro la Juventus, invece era uno striscione contro la Lazio, uno striscione senza senso, che nella farsa, a volte si cela anche la notizia. Quello che è la situazione comica ovvia, cela un messaggio politico in realtà, perchè è rivolto a Maurizio Sarri, alle critiche alla Supercoppa in Arabia Saudita, che a quanto pare alle istituzioni non è andata giù. Stessa cosa successa anche con Toni Kross, molto fischiato dai tifosi ».