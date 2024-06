Palmaroli: «Baroni è un buon allenatore, ma la Lazio ha ambizioni alte e non da salvezza. Su Greenwood…». Le parole dell’autore

La Lazio di Baroni è in fase di costruzione. Federico Palmaroli, papà de “Le Frasi di Osho” non ci gira intorno: “Baroni è sicuramente un buon allenatore, ma la Lazio ha ambizioni alte e non da salvezza. Spero solo che non accetti ciò che passa il convento”, afferma l’autore a Tag24.

PAROLE– «Poca gente allo stadio? Non credo, perché alla fine la gente ci va lo stesso. È ovvio che se la squadra va bene la gente riempie gli spalti, ma tutto dipenderà da come la squadra approccerà durante l’anno. Ad oggi le motivazioni il tifoso fa difficoltà a trovarle, così come le aspettative all’orizzonte, e per questo non sono molto ottimista ».

GREENWOOD– «Greenwood? Siamo abituati a nomi di questo tipo che poi all’ultimo saltavano. Finche non lo vedo scendere in campo con la maglia della Lazio non credo a nulla. L’altro anno il mercato non è stato nemmeno brutto, nonostante alcuni non abbiano reso come ci si potesse aspettare; ma la cosa che non perdono proprio è che durante il mercato di gennaio, quando eravamo ancora in Champions, non sia stato comprato un altro attaccante per affrontare il Bayern Monaco. C’era tempo per rimediare ma non è stato fatto, anche in modo arrogante ».