Palladino in conferenza: «La Lazio se la giocherà con le prime per il vertice »

Al termine della partita pareggiata contro la Lazio, in conferenza stampa ha parlato a caldo Raffaele Palladino, il quale analizza la partita con i biancocelesti

PAROLE – Abbiamo messo i due trequartisti alle spalle dei centrocampisti per vetticalizzare perché la Lazio chiude tutte le linee di passaggio. Nel secondo tempo la Lazio ha alzato la pressione e non è riuscita farci giocare bene, siamo andati più in ampiezza e secondo me abbiamo fatto bene. Siamo stati bravi in fase di non possesso e con la palla. Sapevamo che la Lazio aveva voglia e fame, la squadra anche dopo il gol è sempre stata sul pezzo. Questa prestazione, contro una grande squadra, ci serviva per dare consapevolezza e per la crescita. Siamo molto soddisfatti, i ragazzi sono usciti soddisfatti. Ci è mancato un pizzico di convinzione nel finale, sennò potevamo portare a casa anche i tre punti

MORALE LAZIO E COSTRUZIONE DAL BASSO – Non mi piace parlare del passato, noi siamo quelli di quest’anno. I nuovi arrivi ci hanno dato un grande stimolo e ci hanno fatto crescere, questo ci serviva. Dobbiamo essere consapevoli che ce la possiamo giocare contro le grandi squadre, mi interessa la mentalità. La costruzione del basso? Non ne sono un fanatico, per me ha un criterio. Se sei bravo ad avere principi di gioco chiari, offre dei vantaggi. Nel primo tempo lo abbiamo fatto bene, nel secondo tempo la Lazio ha alzato la pressione e ci è mancato il coraggio di uscire da dietro. Il fine è fare gol, non contano i passaggi

LAZIO LOTTERA’ PER IL VERTICE – Credo che la Lazio veniva da un pareggio che ha dato tanto morale per come è arrivato. Avevamo timore del loro entusiasmo. Noi abbiamo un’identità di squadra chiara e solida, questo ci permette di mettere in difficoltà le squadra che si chiudono dentro, come hanno fatto loro. Siamo stati bravi a riconoscere quando c’era superiorità e quando ricominciare. Per me la Lazio farà un campionato di grande vertice e se la giocherà con le prime

SQUADRA COL COLTELLO FRA I DENTI – Colpani va lasciato tranquillo, è un grande talento che deve crescere. Il suo campionato passa per il lavoro quotidiano che sta facendo: se vuole arrivare in Nazionale deve insistere. Le prestazioni determinano il suo campionato, non i gol. Ho ringraziato la squadra, loro sono questi. Avevo chiesto una partita di spessore. Ci mancava il coltello tra i denti, ci serviva, soprattutto contro la Lazio all’Olimpico