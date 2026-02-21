Hanno Detto
Palestra: «Il punto vale come tutti quelli che facciamo. Io faccio del mio meglio a prescindere di chi ho davanti»
Palestra, al quale è stato annullato il gol, al termine di Cagliari-Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni
Marco Palestra, giocatore del Cagliari, ha parlato nel post partita del match andato in scena all’Unipol Domus Arena. Queste le sue parole:
SFIDA CONTRO LA LAZIO – «Il punto vale tanto come tutti quelli che facciamo. Noi abbiamo un grande attegiamento ci teniamo ttretto questo punto e pensiamo alla prossima parza».
DUELLO CON NUNO TAVARES – «Io ho cercato di fare la mia partita. Confronto con Tavares? Sono tutti giocatori di ottimo livello ma io faccio del mio meglio a prescindere di chi ho davanti».
