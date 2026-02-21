Connect with us

Palestra: «Il punto vale come tutti quelli che facciamo. Io faccio del mio meglio a prescindere di chi ho davanti»

Published

37 minuti ago

on

By

palestra nazionale

Palestra, al quale è stato annullato il gol, al termine di Cagliari-Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni

Marco Palestra, giocatore del Cagliari, ha parlato nel post partita del match andato in scena all’Unipol Domus Arena. Queste le sue parole:

SFIDA CONTRO LA LAZIO  «Il punto vale tanto come tutti quelli che facciamo. Noi abbiamo un grande attegiamento ci teniamo ttretto questo punto e pensiamo alla prossima parza».

DUELLO CON NUNO TAVARES  «Io ho cercato di fare la mia partita. Confronto con Tavares? Sono tutti giocatori di ottimo livello ma io faccio del mio meglio a prescindere di chi ho davanti».

