Palestra: «Il punto vale come tutti quelli che facciamo. Io faccio del mio meglio a prescindere di chi ho davanti»

Palestra, al quale è stato annullato il gol, al termine di Cagliari-Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni

Marco Palestra, giocatore del Cagliari, ha parlato nel post partita del match andato in scena all’Unipol Domus Arena. Queste le sue parole:

SFIDA CONTRO LA LAZIO – «Il punto vale tanto come tutti quelli che facciamo. Noi abbiamo un grande attegiamento ci teniamo ttretto questo punto e pensiamo alla prossima parza».

DUELLO CON NUNO TAVARES – «Io ho cercato di fare la mia partita. Confronto con Tavares? Sono tutti giocatori di ottimo livello ma io faccio del mio meglio a prescindere di chi ho davanti».

LEGGI LE PAGELLE DI CAGLIARI-LAZIO