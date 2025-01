Pairetto bocciato dopo Roma Lazio: all’AIA non è piaciuto il suo arbitraggio nel Derby, retrocesso in Serie B

L’AIA ha bocciato Luca Pairetto: l’arbitro della sezione di Nichelino non ha convinto nel Derby Roma Lazio: la prossima settimana in Serie B

L’AIA ha bocciato Luca Pairetto dopo il suo arbitraggio nel Derby perso dalla Lazio domenica sera. In particolare non è piaciuta la sua gestione dei cartellini, che non ha fatto altro che rendere ancora più teso il clima in campo.

Per questo motivo l’arbitro della sezione di Nichelino verrà ‘retrocesso’ nella prossima giornata in Serie B: sarà il VAR della sfida Spezia Juve Stabia