PAIDEIA Lazio, controllo per Immobile: le condizioni e gli aggiornamenti

Paideia Lazio – Controlli alla mano questa mattina per Ciro Immobile: condizioni e aggiornamenti. A rischio la gara contro il Milan?

Paideia Lazio – Controllo specifico in clinica per Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste ha probabilmente accusato una lussazione al pollice sinistro durante la gara contro il Torino. In ogni caso, anche se questa mattina non si è allenato coi compagni, è certa la sua presenza contro il Milan. Ciro affiancherà senza problemi Joaquin Correa al centro dell’attacco per cercare di dare continuità agli ultimi risultati positivi.