Lazio, esce la maglia celebrativa dello Scudetto del ’74: l’annuncio del club -VIDEO. Ecco le immagini diramate sui social

Tramite i propri canali social ufficiali, la Lazio, comunica la messa in vendita della maglia creata per celebrare il 50esimo anniversario dello Scudetto del ’74. “Qualcosa di bello sta per accadere” aveva scritto la società sui social qualche tempo fa. E, dopo giorni di attesa e indizi sui profili Instagram e Twitter, è arrivato finalmente l’annuncio. ‘Noi l’amiamo e per lei combattiamo’. Un video per presentare la nuova creazione in collaborazione con Mizuno che, nel giro di pochissimo tempo, ha scatenato i tifosi. “Trasuda di storia”, “Assurda”, “Clamorosa”, “Onoratela” sono alcuni dei commenti lasciati sotto l’ultimo post del club.