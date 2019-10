FORMELLO Lazio: rientra Lucas Leiva, si fermano Immobile e Marusic

Formello Lazio – Sintesi dell’allenamento svolto questa mattina in vista della gara contro il Milan: le condizioni sugli infortunati

Formello Lazio – Allenamento di scarico questa mattina per i biancocelesti. Dopo la vittoria di ieri contro il Torino, il tecnico Simone Inzaghi è obbligato a chiamare subito a raccolta i suoi per l’impegno col Milan. Alla seduta odierna non hanno preso parte Marusic e Immobile (alle prese con una possibile lussazione al pollice della mano sinistra). Il montenegrino potrebbe riposare in vista della gara di giovedì prossimo contro il Celtic, mentre l’attaccante campano sarà regolarmente al centro dell’attacco domenica sera. Intanto prima chiamata in prima squadra per Raul Moro, classe 2002 della Primavera arrivato in estate dal Barcellona. Finora non ha potuto disputare nemmeno una partita ufficiale, è ancora minorenne e sta aspettando il transfer da parte della Fifa.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO CHE SFIDERA’ IL MILAN

Sulla destra tornerà Lazzari, così come Lucas Leiva in regia. In attacco nuovo avvicendamento tra Caicedo e Correa, che quando vede rossonero si trasforma. I maggiori dubbi riguardano la difesa, dove l’unica certezza è Acerbi: Radu, Luiz Felipe, Patric e Bastos si contendono in quattro due sole maglie.