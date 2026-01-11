Pagelle Verona Lazio, bene Lazzari e Gila! Quasi sufficiente Isaksen - VOTI - Lazio News 24

Pagelle Verona Lazio: le due squadre sono scese in campo oggi presso il Bentegodi per la gara valevole per il 20° turno di Serie A

Nella giornata odierna il Bentegodi ha ospitato una gara cruciale e delicata valevole per il 20° turno del torneo di Serie A! La Lazio, allenata dal tecnico Maurizio Sarri, ha affrontato un Verona che ha dato del filo da torcere. Il match è terminato per X, il quale ha visto i X in un’atmosfera alquanto rovente.

Le pagelle

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 6,5, Romagnoli 5,5, Pellegrini 6 (Lazzari 7); Taylor 6, Cataldi 6 ( Rovella 6) , Vecino 5,5; Cancellieri 5,5, Noslin 6 (Ratkov 6), Isaksen 5,5. (Pedro 6). Allenatore: Maurizio Sarri 7

LEGGI ANCHE: Timber Lazio, Fabiani è vicino a trovare l’intesa finale: le novità