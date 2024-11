Pagelle Romagnoli, prova da capitano e leader senza fascia, guida la difesa con personalità

Le pagelle di Romagnoli, difensore della Lazio, dopo la vittoria contro il Monza: prestazione di grande leadership, da capitano senza fascia

Romagnoli ha alzato un muro davanti alla porta della Lazio nella vittoria contro il Monza. La prestazione del difensore, che ha portato al secondo clean sheet in Serie A, ha portato a dei giudizi per lo più entusiasti sui quotidiani: di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Si dedica a Djuric e lo neutralizza. Preciso ed elegante nel guidare una difesa che non prende gol».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «Contrasti, colpi di testa, anticipi. Di fronte al mito Nesta, tira fuori una prestazione super».

TUTTOSPORT 6 – «Deve sorvegliare più che intervenire e gestisce la linea con attenzione».

MESSAGGERO 7 – «Caricato dal gol con il Porto, gestisce la marcatura di Djuric con sapienza e senso dell’anticipo. Non perde un duello di testa e solo pochi mesi fa il suo rivale aveva fatto una doppietta ai biancoceleste».

CORRIERE DELLA SERA 7.5 – «Che autorevolezza! Non è solo l’ombra di Djuric. Non tradisce la minima distrazione in 95’. Leader».