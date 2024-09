Pagelle Noslin, 2 MINUTI per un rosso in Europa, 30 SECONDI per un GOL AL TORINO: il prossimo record?

Pagelle Noslin, dalla panchina incide ancora una volta in tempo di record ma, a differenza del rosso di Europa League, a Torino arriva il gol

Se i nostri calcoli sono corretti – e non è detto che lo siano: se la matematica fosse il nostro forte non saremmo qui – Noslin contro l’Empoli ha 7.5 secondi per fare qualcosa di clamoroso: perchè dopo il rosso in Europa League in 2 minuti, ieri in Torino Lazio gli è bastato un quarto del tempo precedente a trovare il gol: appena 30 secondi dal suo ingresso in campo. Di seguito le pagelle Noslin.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Sembrava solo un gettone di consolazione l’ingresso all’88’ e 35”. In 22 secondi ha colpito, primo gol in A con la Lazio. Si è preso i sogni persi».

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Trenta secondi e bum, il guizzo del 3-1. Da centravanti, se fossero nati dei dubbi a riguardo. Dopo il rosso precoce di Amburgo con la Dinamo Kiev, una bella risposta».

TUTTOSPORT 6.5 – «Entra e chiude i conti».

IL MESSAGGERO 7 – «Ad Amburgo era entrato e dopo due minuti aveva sferrato una gomitata a un avversario, a Torino prende il posto di Castellanos e due minuti dopo decide la gara con un gol di grande astuzia».

CORRIERE DELLA SERA ROMA 6.5 – «Un gol – il primo con la Lazio – per cancellare la follia di Amburgo. Aveva bisogno di una iniezione di fiducia, dopo tante prove opache. Bene così».