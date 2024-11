Pagelle Monza Lazio: Zaccagni trascinatore, Rovella dominante lì in mezzo. E Guendouzi... - VOTI - Lazio News 24

Pagelle Monza Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Monza Lazio, match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2024/25.

PROVEDEL 6: il Monza spinge tanto, aumenta la pressione, ma alla fine non crea nessun vero pericolo dalle sue parti

MARUSIC 6.5: attento dietro, leva le castagne dal fuoco in un paio di occasioni. Spinge meno in avanti, ma quanto è prezioso!

GILA 6.5: qualche sbavatura di troppo, stava per combinarla grossa dopo pochi minuti ma il suo errore per fortuna non l’ha pagato la Lazio. Dà una mano durante gli assalti finali

ROMAGNOLI 6.5: sta pian piano tornando sui suoi livelli, sempre attento, guida la retroguardia quando c’è da difendersi dagli attacchi del Monza nel finale

TAVARES 7: solito treno nelle due fasi, entra anche nell’azione del gol di Zaccagni pur non facendo assist. Sempre attendo anche in difesa con le sue diagonali (75′ PELLEGRINI 5.5: soffre l’intraprendenza di Caprari da quella parte)

GUENDOUZI 7: fosforo in mezzo al campo, sempre prezioso quando c’è da recuperare palloni dalle sue parti. Strappa diverse volte allontanando la palla dalla sua metà campo e dando tregua ai compagni dagli attacchi brianzoli (92′ GIGOT SV)

ROVELLA 7: calamita una quantità industriale di palloni ed è sempre presente nello spezzare le linee di passaggio. Anche nelle poche volte che va in difficoltà sa sempre come reagire, ha un passo diverso rispetto agli altri

VECINO 6: attacca la profondità a fasi alterne, nella ripresa finisce le batterie e lo si nota meno lì in mezzo

PEDRO 6: meno appariscente del solito. Fa il suo, ma oggi aveva meno spazi per poter far male come nelle ultime uscite (59′ ISAKSEN 5.5: alterna cose interessanti a cose meno buone. In generale troppo fumoso)

DIA 5.5: non punge, lasciato solo a combattere con i difensori avversari non riesce a rendersi pericoloso se non per un tiro nei primi minuti (CASTELLANOS 5.5: ha un paio di occasioni per chiudere prima la partita, la seconda se la mangia sparando su Turati)

ZACCAGNI 7: perla del capitano per portare via tre punti da un campo ostico. Leader di questa squadra, i compagni si appoggiano su di lui nelle situazioni di difficoltà e non tradisce (75′ NOSLIN 6: vivace, buoni spunti nel finale da parte sua)

BARONI 6.5: Lazio meno bella del solito, che a tratti soffre anche un po’ troppo, ma è normale viste le tante gare giocate. Quello che conta, comunque, è che arrivano altri tre punti prima del meritato riposo causa sosta. E si continua a sognare in Serie A…