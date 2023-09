Pagelle Macedonia del Nord Italia: Immobile si salva, Zaccagni...

Pagelle Macedonia del Nord-Italia: Immobile si merita la piena sufficienza, delude Mattia Zaccagni. I voti dei calciatori della Lazio

Le pagelle dei quotidiani sportivi oggi in edicola bocciano la prestazione dell’Italia dopo il pareggio sul campo della Macedonia del Nord. In particolare, per quanto riguarda i due calciatori della Lazio, sufficienza piena per Immobile ma netta bocciatura per Zaccagni.

CORRIERE DELLO SPORT – Immobile 6; Zaccagni 5,5.

GAZZETTA DELLO SPORT – Immobile 6, Zaccagni 5.