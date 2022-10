Pagelle Lazio Salernitana: Zaccagni l’ultimo a mollare. Vecino, che errori

I voti ed i giudizi ai protagonisti del match di campionato tra i biancocelesti e i granata: pagelle Lazio Salernitana

Le pagelle dei protagonisti del match tra Lazio e Salernitana, valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

PROVEDEL 5 – Imperfetto su tutti e tre i gol, in particolar modo sul primo, dove è un po’ nella terra di nessuno. Una serata no per il portiere biancoceleste.

LAZZARI 5 – Copre male la sua zona di competenza, soprattutto in un secondo tempo per lui da incubo. E in avanti non è mai incisivo.

CASALE 5,5 – Nel primo tempo è molto attento è concentrato, ma nel secondo partecipa al festival degli errori, essendo molto spesso fuori posizione nelle ripartenze dalla Salernitana.

ROMAGNOLI 6 – In difesa sembra essere l’unico a mantenere la lucidità anche nei momenti più complicati. Insomma, salva il salvabile.

MARUSIC 5– Dalle sue parti transitano Candreva e Mazzocchi e il montenegrino, in particolar modo nella ripresa, va quasi sempre in difficoltà, perdendo troppo spesso le misure (DALL’87’ HYSAJ s.v.).

VECINO 4,5 – Fa l’attaccante aggiunto con i suoi inserimento e questo sarebbe da premiare. Ma i suoi due errori sotto porta sono a dir poco clamorosi e soprattutto pensano e non poco sul risultato.

CATALDI 6 – Nel primo tempo è una vera e propria calamita, visto che recupera un’infinità di palloni. Nella ripresa cede molto alle nervosismo e perde un po’ le misure. (DALL’81’ BASIC s.v.).

LUIS ALBERTO 5,5 – Non è in perfette condizioni fisiche e si vede. Sbaglia un’infinita e il solo assist per Zaccagni non può bastare per uno della sua qualità (DAL 64′ MILINKOVIC 5 – Un’ammonizione che fa discutere la sua e che condiziona tutta la sua prestazione, mai incisiva e brillante).

PEDRO 5 – Lo spagnolo oggi sembra poco brillante e si vede solo a sprazzi, non riuscendo quasi mai a lasciare il segno. (DALL’81’ CANCELLIERI s.v.).

FELIPE ANDERSON 5,5 – Il brasiliano si adatta bene al ruolo di punta centrale, giocando quasi da nove. Paga però un secondo tempo dove la Lazio sembra non essere sceso in campo.

ZACCAGNI 6,5 – Ancora una volta è lui il migliore in campo dei biancocelesti, non solo per il gol del momentaneo vantaggio. Nel secondo tempo, a volte, sembra essere l’unico a crederci, provando molto spesso con iniziative personali ed essendo l’ultimo ad arrendersi.