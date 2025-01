Pagelle Lazio Real Sociedad: Gila primo gol in Europa, Isaksen decisivo su Munoz, capolavoro di Baroni - Lazio News 24

Pagelle Lazio Real Sociedad: i voti ai protagonisti del match valido per la settima giornata dell’Europa League 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio Real Sociedad, match valido per la settimaa giornata dell’Europa League 2024/25.

Mandas 6 – Un errore in impostazione regala il pallone a Kubo, che però non lo punisce. Ordinaria amministrazione per il resto.

Marusic 6.5 – Becker lo brucia in velocità solo una volta, per il resto sempre attento: si sposta a sinistra dopo l’infortunio di Tavares ed eredita la fascia da Zaccagni.

Gila 7.5 – Un gol, il primo in Europa, che mette subito in discesa la partita. Un palo che gli nega la doppietta e una prestazione autorevole dietro.

Romagnoli 6.5 – Mette il muro davanti alla porta di Mandas, un po’ distratto sul gol della Real Sociedad, ma peccato veniale.

Nuno Tavares 7 – Un assist per Castellanos e tanti ottimi strappi, ma nel finale del primo tempo e ora le sue condizioni preoccupano (42′ Dele-Bashiru 6.5: sblocca un nuovo ruolo come terzino destro).

Guendouzi 7 – Come al solito tra i migliori in campo: nel primo tempo corre su ogni pallone ed è ovunque in campo. Nella ripresa riprende fiato anche lui: ogni tanto tocca farlo!

Rovella 7 – Forse mezzo voto in meno di Guendo perchè comunque prende subito un giallo, ma per come si è messa la partita forse meglio così: a riposo col Braga e senza diffida dagli ottavi in poi.

Isaksen 7.5 – due volte punta Munoz e per due volte gli costa un giallo permettendo alla Lazio di giocare in 10 uomini, un contributo non da poco (55′ Tchaouna 6 – entra quando la partita non ha più niente da dire, gestione e qualche guizzo)

Dia 6.5 – Con Castellanos fa un gran lavoro nel pressare e chiudere le linee di passaggio per Zubimendi: ha una chance sull’1-0 (77′ Balde 6 – Ogni pallone che tocca è un Olé dell’Olimpico, al debutto in prima squadra)

Zaccagni 7.5 – Ottima prova del capitano, che trova il gol della sicurezza. Il giallo gli evita la trasferta a Braga: voluto? (55′ Noslin 6 – vale quanto detto per Tchaouna)

Castellanos 7 – Ottimo nel pressing che cancella Zubimendi. Manca prima il gol per appena 4 centimetri con un salvataggio sulla linea degli spagnoli, ma poi infila di testa alle spalle di Remiro (46′ Pedro 6.5 – in un secondo tempo ai limiti dell’allenamento per intensità la sua traversa risveglia per una attimo la partita).

Baroni 8 – Un primo tempo semplicemente perfetto: non si affida al turnover e la squadra lo ripaga con la qualificazione agli ottavi e il primo posto del girone praticamente in tasca. Non male al primo tentativo europeo!