 Pagelle Lazio Milan, i TOP e FLOP della sfida di Coppa Italia
Connect with us

Coppa Italia News

Pagelle Lazio Milan, i TOP e FLOP della sfida di Coppa Italia

Coppa Italia Hanno Detto

Lazio, Sarri nel post gara: «Siamo contenti del passaggio. Dopo San Siro ho visto i ragazzi mortificati»

Coppa Italia News

Lazio Milan 1-0: grande vittoria dei biancocelesti e pass per i quarti raggiunto! Decide la rete di Zaccagni!

Coppa Italia News

Lazio Milan, Olimpico unito nella protesta: striscioni esposti in ogni settore, il racconto

Coppa Italia News

Moviola Lazio Milan, l'episodio chiave della sfida di Coppa Italia

Coppa Italia

Pagelle Lazio Milan, i TOP e FLOP della sfida di Coppa Italia

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

WhatsApp Image 2025 12 04 at 23.16.24

Pagelle Lazio Milan: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Sarri ha affrontato i rossoneri di Allegri

All’Olimpico è andata in scena Lazio-Milan, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Maurizio Sarri ha affrontato quella di Massimiliano Allegri, protagonista assoluta in Serie A. Ecco le pagelle dei protagonisti della serata:

PAGELLE LAZIO MILAN

LAZIO – Mandas 6.5; Marusic 6, Gila 6.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (71′ Tavares 6.5); Guendouzi 6, Vecino 5.5 (58′ Dele-Bashiru 6), Basic 6.5; Isaksen 6.5 (83′ Cancellieri sv), Castellanos 6 (58′ Noslin 6.5), Zaccagni 7.5 (83′ Pedro sv).

MILAN – Maignan 6.5; Tomori 6, De Winter 5, Pavlovic 5.5; Saelemaekers 5.5 (64′ Nkunku 5), Ricci 5.5, Jashari 6 (81′ Modric sv), Rabiot 6, Estupinan 5.5 (87′ Bartesaghi sv); Loftus-Cheek 5 (81′ Pulisic 6); Leao 5.5

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.