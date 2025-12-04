Coppa Italia
Pagelle Lazio Milan, i TOP e FLOP della sfida di Coppa Italia
Pagelle Lazio Milan: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Sarri ha affrontato i rossoneri di Allegri
All’Olimpico è andata in scena Lazio-Milan, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Maurizio Sarri ha affrontato quella di Massimiliano Allegri, protagonista assoluta in Serie A. Ecco le pagelle dei protagonisti della serata:
PAGELLE LAZIO MILAN
LAZIO – Mandas 6.5; Marusic 6, Gila 6.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (71′ Tavares 6.5); Guendouzi 6, Vecino 5.5 (58′ Dele-Bashiru 6), Basic 6.5; Isaksen 6.5 (83′ Cancellieri sv), Castellanos 6 (58′ Noslin 6.5), Zaccagni 7.5 (83′ Pedro sv).
MILAN – Maignan 6.5; Tomori 6, De Winter 5, Pavlovic 5.5; Saelemaekers 5.5 (64′ Nkunku 5), Ricci 5.5, Jashari 6 (81′ Modric sv), Rabiot 6, Estupinan 5.5 (87′ Bartesaghi sv); Loftus-Cheek 5 (81′ Pulisic 6); Leao 5.5
