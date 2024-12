Pagelle Lazio Inter: serata nerissima, errori difficilmente spiegabili – VOTI

Pagelle Lazio Inter: i voti ai protagonisti del match valido per la sedicesima giornata della Serie A 2024/25

PROVEDEL 4: non perfetto negli interventi, sei gol al passivo in cui dà la sensazione che potesse fare di più

MARUSIC 4: distratto, più volte preso in mezzo dalle sovrapposizioni da quella parte. Buca completamente sul gol di Dimarco e poi su quello di Carlos Augusto. Scherzato da Thuram sul 6-0

GILA 6: esce lui e dietro si spegne la luce. Il problema lo mette fuorigioco e poi la Lazio non riesce a compensare la sua mancanza (27′ GIGOT 4: un rigore causato (che fa discutere, ma l’intervento nonè dei migliori) e già prima era entrato male su un’altra azione (46′ LAZZARI 5: entra a situazione ormai compromessa))

PATRIC 4: con l’uscita di Gila prima e quella di Gigot poi sembra perdere certezze anche lui. Poco può sugli attacchi interisti, la difesa oggi viene bucata completamente

NUNO TAVARES 4.5: parte bene con le sue solite discese su cui l’Inter fa fatica a chiudere. Poi i nerazzurri gli prendono le misure. Sovrastato da Dumfries sul 4-0

GUENDOUZI 5: corre e si impegna come suo solito, ma stasera il centrocampo dell’Inter ha un altro passo

ROVELLA 5: condizionato dall’ammonizione, ci prova come suo solito con il lavoro nelle due fasi. Ma l’Inter va ad un’altra velocità

ISAKSEN 5: sembra poter replicare la serata di Napoli, un paio di guizzi nella prima mezz’ora confermano l’impressione. Poi sparisce dal campo (57′ TCHAOUNA 4.5: tanti errori di imprecisione, perde palla sull’azione che porta al 5-0 interista)

PEDRO 5: si sacrifica in copertura su Calhanoglu, in avanti non si accende (57′ DELE-BASHIRU 5.5: entra a gara ormai finita, mezz’ora in campo per lui)

ZACCAGNI 5.5: prova ad accendersi di tanto in tanto. L’Inter però, dopo un po’, gli prende le misure e dilaga. Da lì in poi poco da fare (80′ CASTROVILLI SV)

NOSLIN 4.5: sciupa un paio di buone occasioni sullo 0-0. Da lì in poi sparisce, finito nella morsa dei difensori interisti

BARONI 4.5: l’episodio del rigore indirizza probabilmente la gara, ma il crollo di squadra è difficilmente spiegabile. Passivo pesantissimo, ma la Lazio era uscita dal campo già dopo 40 minuti