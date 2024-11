Pagelle Lazio Cagliari: Zaccagni subito decisivo, Dia fondamentale. E Pellegrini... - VOTI

Pagelle Lazio Cagliari: i voti ai protagonisti del match valido per l’undicesima giornata della Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio Cagliari, match valido per l’undicesima giornata della Serie A 2024/25.

PROVEDEL 6: tradito da una deviazione sul gol di Luvumbo, per il resto non corre rischi

LAZZARI 5.5: fatica a contenere la verve di Luvumbo, che infatti gli sfugge troppo facilmente sulla rete dell’1-1 (80 MARUSIC SV)

GILA 6: prestazione nel complesso sufficiente, sfortunato sulla deviazione che spiazza Provedel in occasione dell’1-1

ROMAGNOLI 6: fa il suo lavoro con ordine, nessuna sbavatura particolare in una serata in cui Piccoli non crea troppi grattacapi

PELLEGRINI 6.5: entra in entrambe le azioni dei gol, prima con la punizione che Scuffet si fa sfuggire, poi guadagnandosi il rigore del 2-1 finale

GUENDOUZI 6: solita corsa, solita quantità industriale di palloni recuperati. Ma manca quel qualcosa in più che può dare (73′ ZACCAGNI 6.5: torna finalmente a disposizione e trasforma il rigore dei tre punti, non poteva chiedere di meglio)

ROVELLA 6.5: cresce con il passare dei minuti, fondamentale in mezzo al campo dove giganteggia soprattutto nella ripresa

ISAKSEN 5.5: qualche fiammata, a inizio gara sembra poter dare quello sprint in più. Si spegne pian piano (62′ PEDRO 6: solita gara intelligente, brutto però l’errore nel finale che poteva chiuderla prima)

DIA 7: zampata da vero bomber per tornare al gol, è l’uomo da cui passano tutte le azioni offensive della Lazio. Si conferma una volta di più fondamentale per Baroni (80′ DELE-BASHIRU SV)

NOSLIN 5: come a Como esce dopo un tempo, non dà a Baroni quelle risposte che ci si aspettava da lui. Prestazione incolore (46′ VECINO 6.5: porta lui quel brio che mancava con i suoi continui tagli in avanti. Sfiora anche il gol)

CASTELLANOS 6.5: cerca a più riprese il gol ma non è serata. Si batte però sempre per due con la solita generosità

BARONI 6.5: a tratti Lazio stanca, lenta e con poche idee, però quando questa squadra si accende sa come far male all’avversario. Altri tre punti in una serata non brillantissima, ma anche questo fa parte del percorso di crescita di una grande squadra