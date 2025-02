Pagelle Inter Lazio: Isaksen ci prova, errore clamoroso di Gigot - Lazio News 24

Pagelle Inter Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia

I top e flop e i voti ai protagonisti di Inter Lazio, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia.

MANDAS: Non può nulla sulla prodezza di Arnautovic e sul rigore di Calhanoglu. Per il resto è stato poco impegnato.

LAZZARI: Prova a spingere sulla destra, mettendo qualche cross interessante. Però si fa trovare più di una volta fuori posizione.

GIGOT: È lui l’autore del fallo su Correa che regala il calcio di rigore all’Inter. Non una grande partita del francese.

ROMAGNOLI: Primo tempo senza troppi grattacapi. Viene sostituito all’intervallo per rifiatare. (GILA: Entra al posto di Romagnoli e gioca un secondo tempo sui suoi livelli. Sempre più imprescindibile).

PELLEGRINI: Ha una grossa occasione per riprendersi la Lazio, ma non la sfrutta alla grande. (TAVARES: Dà una scossa alla squadra e si mette in proprio sulla fascia sinistra. Viene steso al limite dell’area da Dumfries e per poco non si prende un rigore).

GUENDOUZI: Trascinatore della Lazio, non smette mai di correre per la sua squadra.

ROVELLA: Stesso discorso del compagno di reparto, il solito macinatore di chilometri.

ISAKSEN: È il migliore in campo della Lazio, fermato solo da un grande Martinez tra i pali nerazzurri. (IBRAHIMOVIC: Entra in campo e viene subito ammonito. Esordio non felicissimo).

DIA: Occasione in avvio sull’assist di Zaccagni e poco altro.

ZACCAGNI: Ispirato dal 1′ minuto, ma non è fortunato su qualche conclusione. (PEDRO: Prende il posto del capitano e ci prova con un mancino dal limite che si stampa sulla traversa).

TCHAOUNA: Gioca da falso nove, ma la sua partita è anonima e non riesce a mettersi in mostra. (NOSLIN: Stesso epilogo del compagno di squadra, l’assenza di Castellanos si fa sentire).