Pagelle Genoa-Lazio: Luis Alberto da tre punti, Kamada prezioso, Felipe... - VOTI

I top e flop e i voti ai protagonisti di Genoa-Lazio, match valido per la trentatreesimagiornata di Serie A.

MANDAS 6: poco impegnato, ma sempre attento in quei pochi casi in cui viene chiamato in causa.

PATRIC 6.5: sempre attento, più volte lo si vede spingersi in avanti a dare una mano all’attacco. Resiste nel finale dopo qualche problema all’adduttore.

CASALE 5.5: troppo distratto, tra i tre dietro appare quello più in difficoltà e il Genoa lo capisce. Fuori dopo 45 minuti. (46′ ROMAGNOLI 6.5: torna dopo l’infortunio e contribuisce a mettere il lucchetto difensivo).

GILA 6: soffre non poco gli sprint di Ekuban, nella ripresa riprende il controllo della situazione.

MARUSIC 6.5: grinta e corsa in continuazione, il montenegrino torna a correre su e già sulla fascia come ai bei tempi e non importa che sia a destra o a sinistra.

VECINO 6.5: il suo lavoro oscuro in mezzo al campo è fondamentale, prezioso con il suo velo sull’azione del gol.

KAMADA 7: anche lui dopo qualche incertezza cresce con il passare dei minuti. Perfetto al millimetro l’assist per il gol decisivo.

LAZZARI 5.5: fuori dopo poco più di mezz’ora per infortunio, ma fin lì non aveva certamente brillato. (36′ HYSAJ 6: prestazione senza sbavature).

FELIPE ANDERSON 6: quasi irritante prima dell’azione decisiva, poi inventa quel passaggio che stappa la gara e regala alla Lazio i tre punti pesantissimi di oggi. (68′ PEDRO 6: entra con voglia).

LUIS ALBERTO 7: alza i giri del motore nella ripresa e trova un gol pesantissimo che vale tre punti. L’esultanza spegne le polemiche per il momento e lancia un chiaro messaggio: il Mago vuole ancora lottare per la Lazio. (86′ ROVELLA SV).

CASTELLANOS 5: troppe volte arriva davanti la porta e non calcia, troppe volte appare fuori dalla partita. E alla fine Tudor non può fare altro che cambiarlo. (68′ CATALDI 6: ingresso prezioso a protezione dell’1-0).

TUDOR 6.5: riceve altre risposte importanti da una squadra che, con il passare del tempo, diventerà sempre più sua di quanto non lo sia già in questo finale.