Doppietta, rigore procurato e tanto altro: le pagelle di Castellanos, MVP contro il Como

Le pagelle di Taty Castellanos, attaccante della Lazio, migliore in campo nella vittoria dei biancococelesti contro il Como

Con la partita di ieri Taty Castellenos ha portato a 7 il bottino stagionale di gol, 5 in campionato. Doppietta, causa il rigore che poi segna e fa molto altro di più: di seguito le pagelle di Como Lazio.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Interrompe il digiuno con una doppietta da urlo e una prestazione pressoché perfetta».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Il rigore, nato da un suo colpo di testa. La doppietta e una punizione a giro salvata da Audero. Se si viene pesati sulle cose fatte…».

TUTTOSPORT 7.5 – «Gli mancava il gol in trasferta, non segnava da un mese e mezzo: prima è glaciale dal dischetto, poi mette la firma da bomber per il poker».

IL MESSAGGERO 8 – «Conquista il rigore con una sponda di testa che Dossena devia con il braccio aperto. Rigore all’incrocio dei pali e partita sbloccata. Tre minuti dopo avrebbe potuto fare il bis ma il pallone attraversa tutta la porta e finisce sul fondo. Chiude la sfida con il quarto gol della Lazio».

CORRIERE DELLA SERA 7.5 – «Settimo sigillo stagionale, il quinto in campionato. La doppietta a Como scaccia via tutte le perplessità di un attaccante che con Baroni ha trovato quella continuità che tutti auspicavano».