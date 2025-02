Pagelle Cagliari Lazio: finalmente il Taty! Zaccagni imprendibile, e la difesa... - VOTI

Pagelle Cagliari Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la ventitreesima giornata della Serie A 2024/25

PROVEDEL 5: non sicuro, sbaglia completamente il tempo dell’uscita e viene punito da Piccoli che trova il gol dell’1-1

HYSAJ 7: l’assist e corse continue in avanti a tagliare la difesa cagliaritana. Era il migliore in campo, poi quell’infortunio lo ha costretto ad uscire (61′ GIGOT 6: entra e dà una mano a proteggere dietro)

GILA 6.5: qualche sortita offensiva delle sue, ma ancor più importante è il lavoro difensivo che fa. Alza il muro davanti a Provedel, si disimpegna bene anche da terzino

ROMAGNOLI 6.5: alza decisamente il livello, interventi sempre precisi e puntuali, sfiora il gol che solo un grande intervento di Caprile gli nega

MARUSIC 5.5: fa il compitino, non si scompone troppo in fase offensiva. Dietro rischia qualcosa, non la miglior gara

GUENDOUZI 6.5: accelera e rallenta il gioco quando e come vuole, corre sempre per due

ROVELLA 6.5: dà ritmo e pulisce il gioco come sa fare lui, imbuca bene per Zaccagni al 72′ ma il capitano non sfrutta l’assist illuminante

ISAKSEN 6.5: voglioso e propositivo, altra risposta importante dopo le ultime uscite. Si sta prendendo il posto a suon di prestazioni convincenti (87′ PEDRO SV)

DIA 6.5: i suoi tagli sono sempre difficili da leggere per gli avversari, non dà mai punti di riferimento. Sponda nell’azione del 2-1 (87′ DELE-BASHIRU SV)

ZACCAGNI 7.5: sempre tra i più pericolosi, fa la fascia senza risparmiarsi e si lancia a caccia del gol dell’1-0. Entra nell’azione del 2-1, la spizzata è decisiva per il gol del Taty (87′ NOSLIN SV)

CASTELLANOS 7.5: finalmente anche il gol! Solita generosità che non manca mai, poi trova la zampata decisiva per il 2-1 e torna in difesa a dare man forte quando il Cagliari assalta. Preziosissimo

DEL ROSSO 7: anche senza Baroni la Lazio conosce alla perfezione il suo compito e porta a casa un successo sporco e di voglia che la rilancia al quarto posto. L’identità a questa squadra non manca, che in panchina ci sia il mister o il suo vice