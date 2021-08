Paganini: «Lazio forte ma senza stile. Non si infierisce sull’avversario»

Nel post di Lazio Spezia, il giornalista Paolo Paganini ha twittato criticando l’atteggiamento dei biancocelesti, ritenuto irrispettoso

Hanno fatto discutere le dichiarazioni post Lazio Spezia di Paolo Paganini, giornalista Rai. L’accusa è di quelle pesanti: mancanza di stile e rispetto nei confronti dell’avversario, surclassato con il punteggio di 6-1.

Questo il commento di Paganini su Twitter: «Lazio squadra molto forte ma non si infierisce MAI sull’avversario in inferiorità numerica. È una questione di stile che non c’è! ThiagoMotta deve pensare che non è più al Psg ma allo Spezia e ci vuole umiltà. Ci vogliono 5 acquisti VERI sennò è serie B»