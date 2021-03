Paganin: «Primi tre posti assegnati. Juventus Lazio decisiva per il quarto»

Antonio Paganin è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sulla lotta Champions League con un focus su Juventus e Lazio

L’ex giocatore dell’Inter Antonio Paganin è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole sulla corsa Champions League e il big match di sabato tra Juventus e Lazio: «Credo che le prime tre posizioni vedranno Inter, Milan e Atalanta. La squadra di Gasperini ha tenuto testa al Real Madrid in 10 ed è in testa alla classifica per scontri diretti. Chissà dove sarebbe senza i passi falsi con le piccole e il caso Gomez. Se vogliono, i bergamaschi vincono con chiunque».

QUARTO POSTO – «Se la giocheranno Juventus, Napoli, Lazio e Roma. Il match tra bianconeri e biancocelesti sarà decisivo».