Padovan: «La Lazio è la squadra più in forma del campionato». Le parole del giornalista sportivo sulla squadra di Sarri

Il giornalista, Giancarlo Padovan, a Sky Sport 24 ha analizzato la Lazio di Sarri e la Juve di Allegri in vista del match di sabato sera all’Olimpico. Ecco cosa ha detto:

LAZIO JUVE – «La Juve ha una trasferta complicata, forse la Lazio è la squadra più in forma de campionato. Sarà uno scontro al vertice che non determinerà qualcosa di definitivo. La Juve deve aspettare se le restituiscono i 15 punti, la Lazio non è ancora sicura del secondo posto anche se ragionevolmente è sicura di finire tra le prime 4».