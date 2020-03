Padovan: «La Juventus rifiuterebbe lo scudetto se le venisse assegnato: ecco perché»

Padovan, il punto di vista del noto giornalista in merito a quanto sta accadendo nel mondo del calcio a causa del Covid-19

Giancarlo Padovan, intervenuto in esclusiva ai microfoni di CalcioNews24, ha detto la sua sul momento che sta vivendo il calcio italiano e anche su una possibile assegnazione dello scudetto alla Juventus.

«È la prosecuzione dell’atteggiamento che la Juve ha sul caso Calciopoli. Un atteggiamento coerente, io dico che se venisse assegnato avrebbe più senso conservarlo. È sicuro a questo punto che la Juve rifiuti lo Scudetto assegnato con questa modalità. Perché lo farebbe? Perché pensa che allo stesso modo avrebbe dovuto comportarsi l’Inter nel 2006, quando la Juventus vinse il titolo (poi revocato per le vicende di Calciopoli) e fu poi assegnato ai nerazzurri, terzi in classifica. I bianconeri hanno sempre pensato fosse uno Scudetto finto. Io, in questa frangente, vedo più un atteggiamento ideologico che agonistico, perché fino a questo punto la stagione c’è stata e il campo ha dettato questa classifica. Capisco che sarebbe un segno di eleganza e distinzione dire che il campionato non si è concluso e quindi rifiutare il titolo».