Padel, il torneo legends si tinge di biancoceleste: presenti alcuni ex calciatori delle aquile

Padel, al torneo tennistico sono presenti anche dei calciatori biancocelesti a completare la lista dei partecipanti: ecco di chi si tratta

Oltre al calcio per i calciatori in particolare agli ex, un altra passione è anche il Tennis e in particolare il Padel che sta diventando sempre più noto e famoso. In occasione del torneo Legends svolto quest’oggi erano presenti vecchie glorie anche biancocelesti, a completare la lista dei partecipanti alla competizione. Si tratta di Di Canio, Baronio, Liverani e Fiore solo per citarne alcuni che solo a leggerli fanno riaffiorare dolci ricordi ai tifosi biancocelesti