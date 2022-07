Orsini: «I tifosi della Lazio si divertiranno, anche se le altre...»

Stefano Orsini è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il mercato della Lazio. Le sue parole:

«La campagna acquisti possiamo definirla ‘alla Sarri’. Incentrata su di lui, con giocatori voluti da lui. Secondo me, anche con l’esborso economico importante, questo è un passo avanti significativo. Sono certo che chi vedrà la Lazio la prossima stagione, si divertirà. Va anche detto che tutte le concorrenti si stanno rinforzando, quindi anche arrivare quinti non sarà cosa semplice. Luis Alberto è forse il meno ‘sarriano’ di tutti, ma se dovesse partire la Lazio avrebbe il sostituto pronto: Ilic. La scorsa stagione Sarri ha dovuto gestire la fine di un ciclo, la prossima stagione invece, ripartirà con un nuovo e con tanti giocatori giovani. Mertens? I contatti ci sono stati, lui vuole giocare per Sarri, ma la questione economica è un grosso nodo da sciogliere».