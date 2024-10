Orsi sicuro: «Vi dico a oggi tra Thiago Motta e Baroni chi ha convinto di più»

Orsi, l’ex portiere biancoceleste analizza i due tecnici che si affronteranno sabato sera allo Stadium con parole chiare

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l’ex portiere della Lazio Orsi ha rilasciato alcune considerazioni sulla sfida dei biancocelesti di sabato contro la Juventus. Le sue parole

PAROLE – Tra Baroni e Thiago Motta sicuramente ha più convinto il primo finora, c’era un’aspettativa incredibile su Thiago Motta perché sembrava che dovesse arrivare alla Juventus il nuovo messia. Sta facendo discretamente, ma se andiamo a vedere come sono arrivati questi 13 punti possiamo dire senza infamia e senza lode, Champions a parte anche se lì vinci per due invenzioni, un po’ come il Napoli contro il Parma, da cui ha iniziato la cavalcata

La squadra di Baroni invece ha sempre dato la sensazione di essere una squadra diversa, con la mentalità che gli ha dato l’allenatore. Poi arriverà quarta, quinta, sesta, ma la società ha detto da subito che quest’anno va bene tutto. Tutto sta andando bene, l’importante è l’equilibrio quando le cose andranno male. L’equilibrio. Da questo punto di vista, la Lazio in questo momento è troppo in alto. La Juventus troppo in basso