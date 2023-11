Orsi risponde a Mourinho: «Immobile ieri da espellere? Polemica inutile e sterile»

Orsi, l’ex calciatore della Lazio commenta il derby di ieri focalizzandosi in modo particolare sulle polemiche di Mourinho

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Fernando Orsi nel esprimere il suo parere sul derby di ieri si focalizza in particolare su Immobile e le proteste su quest’ultimo di Mourinho

PAROLE – E’ stata una partita brutta, un derby che rispecchia un po’ la classifica che hanno le due squadre. Possono dare di più, ma in questo momento stanno producendo un gioco brutto

IMMOBILE DA ESPELLERE – Polemica sterile. Ieri tiri in porta pochi, un punto per uno e passano 15 giorni. In generale un derby scialbo che non mi ha emozionato, fatta eccezione per le coreografie di entrambe. Gli allenatori l’hanno preparata per non prenderle