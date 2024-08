Orsi Lazio: «Mandas è il futuro: avrà il suo spazio nelle coppe» - Lazio News 24

Le parole di Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, su Provedel e Mandas e l’alternanza tra i due nel corso della stagione

L’ex portiere della Lazio Fernando Orsi, nell’intervista rilasciata in esclusiva ai nostri microfoni ha parlato di Provedel e di Mandas, in particolare del greco, trattenuto nonostante le offerte sul mercato. Di seguito le sue parole.

Lei è stato per molti anni il portiere della Lazio. Dal suo punto di vista, i biancocelesti hanno fatto bene a trattenere Mandas nonostante le tante offerte? Alla lunga il portiere greco può superare Provedel nelle gerarchie?

«Penso che la Lazio abbia individuato in Mandas il portiere del futuro. Provedel è un grande portiere ed è ancora molto affidabile. Avere due portieri di questo calibro è giusto e Mandas avrà il suo spazio in Europa League e in Coppa Italia. Il percorso di crescita che è cominciato l’anno scorso potrebbe continuare quest’anno, per poi decidere a fine anno se puntare direttamente su di lui oppure se mandarlo a giocare da qualche altra parte».

