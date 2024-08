Orsi: «Ho sensazioni POSITIVE per questa Lazio. Castellanos e Dia si possono ALTERNARE. Su Mandas...» - ESCLUSIVA

Fernando Orsi, ex portiere biancoceleste, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Lazionews24 della nuova Lazio di Baroni

Sensazioni e impressioni dopo la prima giornata di campionato, calciomercato e nuovi acquisti: di questo e molto altro ha parlato in esclusiva ai microfoni di Lazionews24 Fernando Orsi, ex portiere biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni:

La Lazio ha vinto la prima di campionato contro il Venezia. Che impressione le ha fatto la squadra di Baroni?

«Ho avuto l’impressione di una squadra fresca e vivace, che ha saputo rialzarsi dopo il gol preso a freddo. Questo vuol dire che è una squadra che ha anche carattere. Le sensazioni sono positive, anche se è soltanto la prima giornata e bisogna sempre stare con i piedi per terra e capire l’evoluzione dei nuovi arrivati. Però, come prima giornata, se vediamo i risultati delle altre squadre, è un risultato positivo».

Castellanos è stato uno dei migliori in campo per la Lazio. Senza Immobile può essere la sua stagione? Oppure soffrirà la concorrenza di Dia?

«Son professionisti e non dovrebbero soffrire la concorrenza di nessuno. Ognuno gioca per quelle che sono le sue caratteristiche e Castellanos ha fatto bene. La Lazio adesso ha due attaccanti che possono alternarsi, a differenza dello scorso anno dove ci sono stati un po’ di problemi».

Non è passata inosservata anche la prestazione di Mattia Zaccagni. Secondo lei è pronto per indossare la fascia da capitano?

«Zaccagni è un ottimo giocatore. Gioca in Nazionale e potrebbe essere il valore aggiunto di questa squadra. La fascia da capitano lo può responsabilizzare di più, considerando che è una fascia importante perché l’hanno messa al braccio giocatori che hanno fatto la storia di questa società. L’importante è che dia in campo quello che sa fare e che ha sempre fatto. Zaccagni è un giocatore molto importante per questa squadra e ci si aspetta molto da lui».

Lei è stato per molti anni il portiere della Lazio. Dal suo punto di vista, i biancocelesti hanno fatto bene a trattenere Mandas nonostante le tante offerte? Alla lunga il portiere greco può superare Provedel nelle gerarchie?

«Penso che la Lazio abbia individuato in Mandas il portiere del futuro. Provedel è un grande portiere ed è ancora molto affidabile. Avere due portieri di questo calibro è giusto e Mandas avrà il suo spazio in Europa League e in Coppa Italia. Il percorso di crescita che è cominciato l’anno scorso potrebbe continuare quest’anno, per poi decidere a fine anno se puntare direttamente su di lui oppure se mandarlo a giocare da qualche altra parte».

I giocatori che sono arrivati non sono fuoriclasse, ma sono funzionali al gioco di Baroni. Cosa ne pensa di questo mercato della Lazio?

«È stato un mercato mirato, di ristrutturazione e di ripartenza. Sono andati via giocatori di grande qualità e sono arrivati giocatori buoni, che secondo me, puntando sul collettivo, possono fare bene. Aspetterei a dare un giudizio perché il calcio di adesso è calcio d’estate e tante volte si può sbagliare nelle valutazioni. Al di là di tutto, Baroni è un allenatore che ha fatto molto bene in questi ultimi anni e conoscendo i giocatori che gli sono arrivati potrebbe essere favorito da questa situazione».

L’ultimo nome sulla lista dei biancocelesti è quello di Michael Folorunsho. Cosa potrebbe dare alla Lazio questo giocatore?

«Folorunsho potrebbe dare fisicità, qualità, inserimenti e tecnica. È un ottimo giocatore e conosce già l’ambiente perché ha giocato nelle giovanili della Lazio. Tra l’altro è un giocatore che Baroni conosce molto bene. Può fare sia la mezzala che il trequartista e alcune volte ha fatto anche la punta o l’esterno. È un giocatore che puoi mettere da qualsiasi parte e che si adatta molto bene. Secondo me se la Lazio lo prende fa un buon affare».

Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale nell’ultimo Europeo, di cosa ha bisogno la Nazionale di Spalletti per ripartire?

«Si riparte con nuovi stimoli e con l’allenatore che forse avrà imparato dai suoi errori. Giocatori nuovi all’orizzonte non ce ne sono tantissimi e quindi bisognerà sicuramente ricominciare con un altro spirito».

Quale squadra l’ha impressionata di più in questa prima giornata di Serie A e chi è la sua favorita per la vittoria?

«Mi ha impressionato l’Atalanta, ma alla fine è una conferma perché si conosce il valore di questa squadra. La favorita è sempre l’Inter, però occhio alla Juventus perché se riesce a prendere anche Koopmeiners e Nico Gonzalez diventa una squadra importante».

Si ringrazia Fernando Orsi per la cortesia e la disponibilità dimostrate nel corso di questa intervista.