Hanno Detto
Orsi: «Al momento il futuro non è brillante! Vedremo ciò che accadrà sul mercato»
Fernando Orsi ha voluto esprimere il proprio parere in merito a un tema caldo che vige in casa Lazio! Le dichiarazioni
Venerdì sarà una giornata importante per il tifo organizzato della Lazio, che comunicherà le proprie decisioni riguardo gli abbonamenti per la prossima stagione. Sul tema è intervenuto Fernando Orsi ai microfoni di Radio Radio, condividendo un’opinione chiara e diretta. L’ex portiere ha sottolineato quanto sia fondamentale il ruolo dei tifosi nel sostenere la squadra, soprattutto in un momento di transizione con Gennaro Gattuso in panchina. Orsi ha evidenziato che la presenza e il supporto dei gruppi organizzati possono fare la differenza sul rendimento dei biancocelesti, incentivando entusiasmo e partecipazione attiva allo stadio. Ecco le sue dichiarazioni qui sotto:
Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Baroni, le ultime sul Ct dell’Italia e la nube di un’estate con un mercato bloccato
«Per il momento il futuro non appare dei più promettenti, vedremo come evolveranno le cose sul mercato. Speriamo che l’affetto reciproco prevalga sulle contestazioni, da entrambe le parti. È importante far capire ai tifosi della Lazio, che stanno portando avanti una protesta costosa, che dall’altra parte esiste la volontà di un piccolo riavvicinamento».
News
Formazioni ufficiali Italia Lussemburgo, le scelte nel debutto di Baldini con la Nazionale maggiore
Formazioni ufficiali Italia Lussemburgo, tutte le scelte del CT Baldini per l’amichevole degli Azzurri: le ultime sulla sfida di questa...
Romagnoli siamo giunti all’addio definitivo: tutto pronto per la nuova avventura all’Al-Sadd
Romagnoli pronto alla definitiva svolta! Il centrale biancoceleste è pronto a trasferirsi in Qatar per una nuova esperienza di carriera...
Gila fa felice Gattuso: arriva il suo pupillo
L'addio di Gila alla Lazio appare ormai scontato, ma Gattuso non molla la presa e vuole trarne un beneficio concreto....