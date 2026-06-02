Calciomercato Lazio, occhi puntati su Artistico: asta a quattro in Serie B

Calciomercato Lazio, l’attaccante è reduce da un’importante stagione a La Spezia nonostante la retrocessione. Quattro club di Serie B alla finestra

Il futuro di Gabriele Artistico si preannuncia come uno dei tormentoni più caldi del mercato della Lazio. L’attaccante di proprietà del club biancoleste, reduce da una stagione personale assolutamente positiva in Serie B con la maglia dello Spezia nonostante la retrocessione della squadra ligure, ha attirato su di sé i riflettori di moltissime pretendenti in vista del prossimo campionato.

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Il rientro temporaneo alla Lazio

Come da programma prefissato dalla dirigenza capitolina, l’attaccante farà inizialmente ritorno a Formello. Non è affatto da escludere che la giovane punta possa svolgere la prima parte del ritiro estivo agli ordini dello staff tecnico della Lazio, mettendosi in mostra in gruppo. Tuttavia, i piani societari per il centravanti sono chiari: il ragazzo è destinato a partire nuovamente in prestito per un’altra esperienza formativa che gli permetta di accumulare minuti e farsi ulteriormente le ossa.

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Modena e le altre pretendenti in Serie B

Le squadre interessate a garantirsi le prestazioni del talento classe 2002 di certo non mancano, dando vita a una vera e propria pioggia di offerte. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Secolo XIX, alla corsa per assicurarsi Artistico si sarebbe aggiunto con decisione il Modena. I canarini sono pronti a dare battaglia alle storiche concorrenti campane: anche Benevento e Avellino, entrambe ambiziose compagini della serie cadetta, si sono messe con insistenza sulle tracce dell’attaccante.