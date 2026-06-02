Arnau Martinez Lazio, Lazzari è il “sacrificabile” per arrivare allo spagnolo! Le ultime

Arnau Martinez Lazio, il club biancoceleste potrebbe sacrificare Lazzari per arrivare all’esterno in forza al Girona

Il prossimo mercato estivo della Lazio si preannuncia orientato a una profonda e necessaria linea verde. La dirigenza biancoceleste ha l’assoluta necessità di ringiovanire un organico che, dati alla mano, si attesta attualmente come la rosa di movimento più anziana d’Europa, seconda soltanto a quella degli spagnoli del Rayo Vallecano.

Calciomercato Lazio LIVE: Gila cercato anche dal Napoli ma incombono nuove angosce su possibili vincoli economici

La strategia di mercato della Lazio per invertire la rotta

Per cambiare radicalmente questo trend anagrafico, la società capitolina ha stabilito precise linee guida per la campagna acquisti. Il recente arrivo del trentenne Alfonso Pedraza dal Villarreal deve essere considerato una necessaria eccezione dettata dall’esperienza internazionale del calciatore, e non la regola che guiderà le prossime operazioni. La priorità assoluta per il club biancoceleste è ora quella di inserire forze fresche, atletiche e futuribili.

Il nome di Martinez in cima alla lista della Lazio

Il primo tassello per avviare il restyling della retroguardia è già stato individuato nella Liga spagnola. Il profilo in cima alla lista dei desideri dei capitolini è quello di Arnau Martinez, talentuoso difensore classe 2003 in forza al Girona. Il giovane laterale catalano rispecchia perfettamente l’identikit cercato dal club per dare inizio alla rifondazione del reparto arretrato, garantendo freschezza e futuribilità alla difesa biancoceleste

Il futuro della Lazio passa dal sacrificio di Lazzari

L’assalto decisivo al gioiello del Girona è però legato a doppio filo alle uscite nel reparto dei terzini. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’arrivo a Formello di Arnau Martinez è subordinato alla cessione di Manuel Lazzari. Il contratto dell’ex esterno della SPAL scadrà nel 2027 e una sua eventuale partenza libererebbe lo spazio salariale e di lista necessario per permettere alla Lazio di affondare il colpo sul mercato.