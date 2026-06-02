Calciomercato
Mercato Lazio, il Sassuolo corteggia Lazzari! Pista mai tramontata: le ultime
Mercato Lazio, Manuel Lazzari è piombato sotto la lente d’ingrandimento del Sassuolo! Il suo nome torna di moda: le ultime novità
Il mercato estivo del Sassuolo potrebbe riservare un ritorno di fiamma davvero interessante. A distanza di un anno dall’iniziale interesse, il nome di Manuel Lazzari è tornato prepotentemente al centro dei discorsi legati ai movimenti del club neroverde. Come riportato da sassuolonews.net, la stima per il terzino della Lazio non è mai scemata, alimentando la possibilità che questa volta l’affare possa effettivamente giungere a compimento!
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Il Sassuolo punta su Manuel Lazzari
Già durante la scorsa estate la società emiliana aveva provato ad approcciare la situazione, ma il blocco del mercato che ha frenato le operazioni del club capitolino aveva di fatto congelato ogni possibile trattativa. Ora lo scenario è mutato e le condizioni sembrano decisamente più favorevoli per un’apertura definitiva tra le parti. La dirigenza neroverde resta vigile alla finestra, pronta a cogliere il momento propizio per inserire in rosa un elemento di grande spinta sulla fascia.
La situazione contrattuale di Manuel Lazzari
Il calciatore classe 1993, che ha costruito gran parte della propria fortuna sportiva in Serie A, vive una fase cruciale per quanto riguarda il suo futuro professionale. Con un contratto attualmente in scadenza nel 2027, la Lazio si trova di fronte a un bivio strategico: optare per il rinnovo, procedere con una cessione remunerativa nel corso di questa sessione estiva o rischiare di perdere il giocatore a parametro zero tra qualche mese. La flessibilità del profilo, unita alla sua consolidata esperienza maturata anche con la maglia della Spal, lo rende un obiettivo pregiato.
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