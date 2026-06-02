Calciomercato Lazio, trequartista cercarsi: torna di moda Miretti

Calciomercato Lazio, il nuovo tecnico Gattuso ha chiesto un trequartista: torna in auge Fabio Miretti della Juventus. I dettagli

La Lazio si prepara a una vera e propria rivoluzione tattica per assecondare le richieste del suo nuovo allenatore. Gennaro Gattuso, sbarcato sulla panchina bianceleste con idee chiarissime, avrebbe espresso alla dirigenza la necessità impellente di inserire in organico un trequartista italiano, un elemento di fantasia in grado di agire tra le linee che attualmente manca nella rosa capitolina.

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La richiesta di Gattuso

L’identikit tracciato dal tecnico calabrese è molto preciso. Come riporta Il Messaggero, il nome forte finito nel mirino dei biancocelesti è quello di Fabio Miretti, gioiello di proprietà della Juventus. Il giovane centrocampista era già stato accostato al club di Formello nei mesi scorsi sotto la gestione di Maurizio Sarri, ma adesso il suo profilo è tornato prepotentemente di moda per ricoprire un ruolo decisamente più offensivo nello scacchiere tattico dell’ex ct.

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Cosa potrebbe dare l’innesto di Miretti

L’arrivo del talento bianconero garantirebbe una straordinaria evoluzione qualitativa alla manovra laziale. Miretti porterebbe ai capitolini freschezza atletica, visione di gioco e quella verticalizzazione immediata che il nuovo allenatore pretende per innescare le punte. La sua capacità di saltare l’uomo negli ultimi trenta metri e di inserirsi con i tempi giusti in zona gol risolverebbe la cronica assenza di imprevedibilità centrale che ha penalizzato la squadra nell’ultima stagione.

Come Miretti si adatterebbe nel nuovo modulo di Gattuso

Dal punto di vista tattico, l’inserimento del classe 2003 sarebbe immediato. Nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3 camaleontico di Gattuso, il centrocampista potrebbe agire sia da sottopunta pura dietro il centravanti, sia da mezzala offensiva di inserimento. L’operazione non si preannuncia semplice: la Juventus fa una valutazione molto alta del cartellino e sul ragazzo si registra anche l’interesse del Como. Tuttavia la Lazio potrebbe spuntarla impostando la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, offrendo a Miretti la vetrina ideale per la consacrazione.