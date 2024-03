Ora per la Champions League sarà fondamentale Lazio-Udinese

Dopo la sconfitta con tanto di eliminazione contro il Bayern, ora Lazio-Udinese sarà un match decisivo per i biancocelesti

Cosi come da pronostico, la Lazio è uscita sconfitta dalla trasferta tedesca in casa del Bayern Monaco, venendo eliminata dalla Champions League. Non c’è però tempo per distrazioni: lunedì sera si giocherà infatti Lazio-Udinese, un match da vincere a tutti i costi.

I biancocelesti hanno infatti come obbiettivo stagionale quello di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, con il quarto posto però che al momento è occupato dal Bologna di Thiago Motta.