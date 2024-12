Lazio Inter, Open VAR, la moviola di Tonolini sul rigore: ecco perchè è intervenuto il VAR

Open Var, la moviola dell’ex Mauro Tonolini sul tocco di mano di Gigot e il rigore assegnato all’Inter contro la Lazio

Intervenuto in collegamento dal centro arbitrale di Lissone con DAZN per Open Var, l’ex arbitro e componente della Can, Mauro Tonolini si è espresso così sull’episodio arbitrale chiave di Lazio Inter, ovvero il calcio di rigore assegnato ai nerazzurri per il fallo di mano di Gigot successivo ad un colpo di testa di Dumfries sugli sviluppi di un corner. Proprio grazie a quel penalty, i nerazzurri si sono portati avanti con Calhanoglu e hanno poi dilagato fino al pesante parziale di 0 a 6.

PAROLE – «Stasera corretto intervento del VAR perché il giocatore della Lazio, Gigot, ha il braccio alto sulla testa di Dumfries e va ad impattare il pallone. L’episodio è appena precedente all’intervento di Lautaro che avevamo sanzionato dal terreno di gioco. Corretto l’intervento del VAR e l’assegnazione del calcio di rigore. Con questo tipo di interventi i giocatori si assumono un rischio perché in caso di impatto (con la palla ndr.) diventa punibile».