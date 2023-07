Onorato: «D’Amico? Una bandiera di una Lazio eroica». Ecco le dichiarazioni dell’assessore ai grandi eventi

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, l’assessore ai grandi eventi, Alessandro Onorato, ha voluto rendere omaggio all’ex attaccante della Lazio, Vincenzo D’Amico:

ONORATO– «Una figura che ci riporta a un calcio romantico che forse, e purtroppo, abbiamo perso e che dovremmo riscoprire. Una bandiera di una Lazio eroica, quella del ’74, e di una Lazio che poi ebbe tante difficoltà, in cui lui dimostrò l’amore per questa squadra, tornando nel momento più difficile. Una persona positiva, pacata e molto stimata anche dai tifosi della Roma. Questo fa capire che tipo di persona fosse Vincenzo D’Amico. Insieme al sindaco abbiamo voluto allestire subito la camera ardente qui nella Promoteca, adesso ragioneremo con figli e famiglia quale può essere il modo giusto per ricordarlo. Sapete bene che da un anno e mezzo, quando siamo arrivati, stiamo facendo un lavoro anche per recuperare la memoria di figure iconiche di Lazio e Roma. A breve inaugureremo un’area verde per Liedholm, come fatto per Lenzini, e quella per Wilson a Tor di Quinto. Ora rifletteremo con la famiglia con più calma, ma sicuramente faremo qualcosa anche per trasferire la figura di D’Amico alle generazioni che verranno ».