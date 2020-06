On this day, 2 giugno 1959 la Lazio batte la Juventus

On this day, il 2 giugno 1959 la Lazio batte la Juventus nel penultimo turno del campionato

Nell’ultima gara casalinga, valida per il 33° turno della Divisione Nazionale Serie A, la Lazio di Fulvio Bernardini batte la Juventus di Cesarini per 1-0, davanti a 30.000 spettatori, regalando una gioia dopo un campionato difficile. I biancocelesti passano in vantaggio al 37′ con l’autogol del difensore bianconero Corradi, mentre nel secondo tempo, al 61′, il portiere della Lazio Idilio Cei respinge un calcio di rigore di Ferrario.